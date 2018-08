Milano aperta a ferragosto

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Culturale o solidale, in piscina o al Castello, in villa o con Geronimo Stilton con i bambini: a Ferragosto Milano non va in vacanza. Il Ferragosto insieme ai senzatetto è organizzato dai City Angels, che invitano i milanesi a partecipare. In veste di cameriere, anche il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Cocomerata solidale alla Casa dell'Amicizia, che invita i milanesi a partecipare all'iniziativa che mette a tavola insieme anziani e immigrati.

Gli appassionati d'arte potranno scegliere tra le Gallerie d'Italia, la Triennale e il Museo della Scienza. Giornata per famiglie al Milano Latin Festival con Geronimo Stilton. La serata proseguirà con una grande cascata di schiuma. Si balla anche al Castello Sforzesco, allo Spirit de Milano, che all'Assunta si trasforma in una milonga, e ai Bagni Misteriosi, dove si fa il bagno fino alle 23. Ferragosto alternativo - infine - in piazza Scala, con la grigliata di pesce organizzata dai centri sociali.