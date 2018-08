Laboratorio con marchi contraffatti

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Un laboratorio cinese operante nel settore dell'abbigliamento con marchi irregolari di griffe di moda, e che impiegava manodopera irregolare, è stato chiuso dalla Gdf di Gallarate (Varese).

Le Fiamme Gialle hanno trovato all'interno della ditta, formalmente chiusa per ferie, numerosi tessuti e marchi di note griffe della moda pronti per la lavorazione. Tenuto conto che il titolare non è stato in grado di giustificare la legittima provenienza delle merci, venivano contattati i referenti ufficiali, ma i marchi di moda non hanno riconosciuto la ditta cinese come un punto di lavorazione ufficiale. I finanzieri hanno così sequestrato 8.500 articoli contraffatti tra cui 300 metri di tessuto stampato con i tipici disegni e loghi di un noto marchio italiano di moda. Tra il personale irregolare c'erano 8 cinesi, che lavoravano in precarie condizioni igienico-sanitarie. Oltre alle sanzioni per le varie irregolarità è scattata nei confronti dei responsabili una denuncia per contraffazione.