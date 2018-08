Infermiere aggredito, denunciati 2 rom

(ANSA) - BERGAMO, 13 AGO - Due rom, componenti della famiglia Hudorovich-Nicolini, da tempo stanziali nella Bassa bergamasca, sono stati denunciati oggi dalla polizia per l'irruzione al Pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l'aggressione a un infermiere, colpito al volto lo scorso 31 luglio. I due hanno ammesso in questura le proprie responsabilità, giustificando il loro comportamento per un presunto ritardo nella prestazione delle cure che avrebbe, a loro dire, comportato un aggravamento della situazione sanitaria di una bambina loro parente. I due sono stati denunciati per violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio.