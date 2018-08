Tari, a Milano più incassi del 2017

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Incassi della Tari in crescita alla scadenza della prima rata del 31 luglio rispetto alla stessa data dello scorso anno. Per il momento, il tributo è stato pagato da 183.804 utenti per un incasso totale di oltre 58 milioni di euro. Lo scorso anno, alla stessa data, pagarono in 139.867 per un incasso di quasi 38 milioni e mezzo di euro. Un bilancio definito dal Comune "soddisfacente" nel secondo anno di applicazione dei metodi di pagamento Pago PA e dopo l'introduzione della novità dei pagamenti dal portale del Comune. In 171.987 hanno versato utilizzando l'home banking, dai tabaccai e online con altri prestatori di servizi di pagamento indicati sul sito Agid. Altri 11.817 hanno saldato direttamente attraverso il portale del Comune.

Da una prima rilevazione parziale sui dati del 2018, spiega sempre il Comune, emerge come crescano gli utenti (il 62%) che hanno scelto di pagare in un'unica rata, mentre il 37% ha pagato solo la prima scadenza e l'1% ha pagato solo la seconda rata e non la prima.