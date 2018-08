Politano: "Lautaro è forte"

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - ''Certezze da questo precampionato? Innanzitutto che Lautaroe Mauro Icardi ci trascineranno.

Lautaro è forte, sta dimostrando il suo valore e ha tutto il tempo per migliorare''. Così Matteo Politano a una settimana dal via della stagione. ''L'Inter mi sta dando tanto, per me è un onore giocare in nerazzurro - le sue parole ai microfoni di Sky -. Siamo contenti di come è andato il precampionato, da martedì ci metteremo sotto per l'inizio della stagione''. Esordio che vedrà l'Inter affrontare l'ex squadra di Politano, il Sassuolo.

''Sono contento di tornare subito a giocare contro il Sassuolo, dove ho giocato tre anni e ho bellissimi ricordi - prosegue Politano -. Ma ora gioco con l'Inter, spero che il primo gol arrivi già col Sassuolo ma non esulterei per rispetto". Chiusura dedicata alla Champions League: ''Era un sogno giocarla, ora che ci sono arrivato sono certo che sarà una bellissima esperienza'', conclude Politano.