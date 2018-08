Milan, Maldini, Higuain centravanti vero

(ANSA) - MILANO, 12 AGO - Paolo Maldini è prodigo di complimenti verso Gonzalo Higuain, a segno al debutto con la maglia del Milan. ''Higuain - ammette il dirigente rossonero a Milan Tv dopo la sconfitta 3-1 in amichevole contro il Real Madrid - ha fatto una grande partita, ha giocato benissimo, una grande partita non solo alla ricerca del gol ma anche in appoggio alla squadra. È stato molto lucido, è un centravanti vero''. Maldini è complessivamente soddisfatto della prestazione del Milan al Bernabeu: ''La gara è stata giocata molto bene. Affrontare il Real Madrid in casa sua è un'esperienza forte, importante per la crescita: sono contento di come la squadra ha giocato, peccato per il risultato. Paragonarsi al Real Madrid oggi è suggestivo ma è poco reale, dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti''. Maldini durante la cerimonia di premiazione è stato omaggiato da Sergio Ramos, che, ricevendo il trofeo dall'ex capitano rossonero, ha fatto il gesto dell'inchino: ''Ramos attualmente è il difensore centrale più forte del mondo''.