Milan: Andrè Silva prestato al Siviglia

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Ora è ufficiale, André Silva è un nuovo giocatore del Siviglia. L'attaccante portoghese si trasferisce in Spagna dal Milan con la formula del prestito, come confermato dal club rossonero sul proprio sito. ''AC Milan - si legge - comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con Diritto di Opzione per l'acquisizione definitiva, al Sevilla FC le prestazioni sportive del calciatore André Silva''. ''Il Club - prosegue il comunicato - ringrazia il giocatore per la professionalità sempre dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni sportive''.