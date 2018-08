Latin Festival,addio Paulina Calahorrano

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - 'Levanta tu voz' è il titolo della canzone di Paulina Calahorrano contro la violenza sulle donne che il 10 agosto al Milano Latin Festival è stata letta da un gruppo di donne del progetto 'Tutti insieme contro la violenza di genere' in ricordo dell'artista ecuadoriana scomparsa in un incidente stradale avvenuto a Milano il 30 maggio scorso.

La cantante l'anno scorso era stata la portabandiera delle celebrazioni della Festa Nazionale del 10 agosto proprio sul palco del Milano Latin Festival. Ora, a ricordarla, le note di due delle sue canzoni, interpretate dalla giovane cantante Gabriela Benavides e accompagnate dalle donne vestite di bianco, con in mano un garofano giallo. L'11 agosto, nella parrocchia di San Leonardo Murialdo, sono fissate le esequie della 42enne star della musica latina che lo scorso 30 maggio si trovava su un'auto elettrica a noleggio, guidata da un amico 26enne, quando un suv l'ha centrata in pieno uccidendola.