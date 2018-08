Controlli polizia in Centrale, 2 arresti

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Si è concluso con l'arresto per spaccio di droga di due immigrati il servizio svolto all'esterno della Stazione Centrale di Milano disposto dal Questore Marcello Cardona nell'ambito dell'operazione 'Summer Clean Station' che si è svolta presso 10 delle principali stazioni ferroviarie nazionali.

I controlli hanno portato in cella un marocchino di 27 anni trovato in possesso di 100 grammi di cocaina nel borsello, un 23enne originario del Gambia che custodiva, nascosti sotto le grate di piazzale Duca d'Aosta, 138 grammi di marijuana, 10 di hashish e 2 di cocaina.

A Milano la Polizia di Stato ha impiegato, tra personale della Questura e del Compartimento Polizia Ferroviaria, 29 pattuglie con 76 poliziotti che hanno controllato 168 persone, di cui 57 cittadini italiani, 9 comunitari e 102 extracomunitari.