Anziano ucciso da moto,omicidio stradale

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - E' stato denunciato per omicidio stradale, dopo le indagini della Polizia locale, l'uomo di 29 anni che stamani in sella a uno scooter, ha travolto e ucciso Alfonso Bellanca, 72 anni, in via Comasina a Milano. L'uomo, che è risultato negativo all'alcol test e a quello antidroga, era comunque senza patente in quanto le era stata ritirata nel 2013.

Ha raccontato di aver il foglio rosa ma, per guidare lo scooter, un Beverly 300, è necessaria la patente A. E' stato quindi sanzionato amministrativamente anche con 5000 euro.