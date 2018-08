Leonardo, su mercato corsa contro tempo

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Per il Milan il mercato "è una corsa contro il tempo". Ne è convinto, a sette giorni dalla chiusura, il dt rossonero Leonardo. "Non abbiamo mai ipotizzato una partenza di Suso - ammette durante la conferenza stampa di presentazione di Ivan Strinic e Pepe Reina -, abbiamo incontrato oggi lui e il suo agente per fare un punto di ciò che esiste. È un fatto normale per una nuova proprietà come la nostra, parleremo con tutti. Stiamo cercando di andare incontro a tutti con un atteggiamento positivo". Leonardo fa poi il punto. "C'è la possibilità che Andrè Silva vada via, ma c'è da capire dove e come. Bacca può anche rimanere, vediamo se troviamo una quadra con le sue esigenze. Non abbiamo mai pensato di fare partire Locatelli. In entrata non nego che stiamo parlando con il Chelsea per Bakayoko ma conoscete i nostri paletti.

Milinkovic-Savic? È un sogno difficile, non rientra nei nostri parametri: per noi oggi non è fattibile".