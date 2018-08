'Ucciderò la mia ex moglie', bloccato

(ANSA) - CISLAGO (VARESE), 9 AGO - Un 48enne italiano è stato denunciato dai carabinieri per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, dopo essere stato bloccato a casa della ex moglie armato di coltello, a Cislago (Varese). Poco prima aveva telefonato al 112 annunciando di volerla uccidere. Grazie all'intervento dell'operatore del numero di emergenza, che è riuscito a recuperare i dati necessari a individuare l'abitazione, i carabinieri di Saronno (Varese) sono arrivati sotto casa della donna prima di lui. Dopo essersi assicurati che lei stesse bene, i militari si sono appostati e, quando il 48 enne è arrivato in auto, lo hanno circondato. Per tentare di fuggire l'uomo ha speronato una delle auto dei militari, poi è sceso brandendo il coltello e si è diretto di corsa dentro il portone di casa della ex. La donna però era già stata scortata fuori dai carabinieri. A quel punto i militari lo hanno accerchiato e immobilizzato. Data la sua condizione psicofisica, è stato trasportato in ospedale e ricoverato nel reparto di psichiatria.