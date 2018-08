Picchia la moglie, arrestato

(ANSA) - LUINO (VARESE), 9 AGO - Un 46 enne è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per aver brutalmente aggredito sua moglie a Luino (Varese). Mentre erano impegnati in un servizio di controllo economico e doganale, i militari hanno udito le grida di una donna provenire da una finestra aperta di un'abitazione poco lontana e sono intervenuti. Quando sono entrati nell'appartamento i militari hanno sorpreso la coppia impegnata in una violenta colluttazione. I finanzieri hanno bloccato il 46 enne, un marocchino con precedenti per aggressioni, e lo hanno arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. La moglie, anch'ella marocchina e di poco più giovane, è stata accompagnata in ospedale con varie escoriazioni ed ecchimosi. Una volta in ospedale a Luino le è stata diagnosticata una frattura scomposta del setto nasale.