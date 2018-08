Modella rapita, a processo fratello Herba

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - E' stato mandato a giudizio Michal Konrad Herba, il 37enne di origini polacche, arrestato nell'agosto 2017 in Inghilterra ed estradato in Italia lo scorso 22 giugno, accusato di essere il complice del fratello minore Lukasz Pawel Herba, già condannato a in primo grado a 16 anni e 9 mesi di carcere, nel sequestro a scopo di estorsione della modella inglese Chloe Ayling. Lo ha deciso il gup di Milano Alessandra Clemente. Il processo si aprirà davanti alla Corte d'Assise il prossimo 24 ottobre.