Ferragosto: porte aperte a Casa carità

(ANSA) - MILANO, 9 AGO - Alla Casa della carità porte aperte per Ferragosto: "L'invito a partecipare alla festa è rivolto a tutti coloro che sono soli a Milano. E se qualcuno volesse unirsi a noi per dare una mano come volontario è il benvenuto!", dice don Virginio Colmegna. "Come ogni anno, l'invito, insieme a ospiti e operatori, agli anziani del quartiere che frequentano la Casa e ad alcuni residenti delle case popolari seguiti dai nostri custodi sociali, è aperto a tutti coloro che sono soli a Milano", afferma il presidente della Casa della carità don Colmegna. "Saranno presenti i nostri volontari, che si occuperanno di allestire i tavoli, servire il pranzo e animare la festa. Ma se qualcuno volesse trascorrere in modo diverso il Ferragosto e unirsi a noi per dare una mano, è il benvenuto", aggiunge. L'appuntamento è per il 15 agosto alle 12, in via Francesco Brambilla 10. Si comincerà con la Santa Messa, cui seguirà un grande pranzo. La festa continuerà poi con un pomeriggio di musica, canti e balli.