Turista in auto investita da treno

(ANSA) - TEGLIO (SONDRIO), 8 AGO - Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio in località Nigola, nel territorio di Teglio (Sondrio), per le sbarre alzate all'arrivo del treno. Una turista di 48 anni, di Torino, è stata ricoverata in ospedale, per fortuna non in pericolo di vita. La sua auto è stata agganciata da una betoniera che si apprestava a superare le rotaie, seguita dalla vettura con al volante la donna. Il macchinista del treno è riuscito a rallentare la marcia e ad azionare il freno, rendendo così meno violento l'impatto sui mezzi fermi sulla linea ferroviaria Tirano-Sondrio.

Sull'incidente indaga la Polstrada di Sondrio.