Sindaco Mantova, Giagnonin avrà sua via

(ANSA) - MANTOVA, 8 AGO - Anche l'amministrazione comunale di Mantova ha espresso il suo cordoglio per la morte di Gustavo Giagnoni. "Oggi la nostra città, il calcio mantovano e italiano piangono la scomparsa di un grande uomo, oltre che di un simbolo, leader del 'Piccolo Brasile', allenatore del ritorno in A e dirigente della rinascita dalla C2 dei Biancorossi. Il grande affetto dei tifosi dimostra quanto Giagnoni sia rimasto nel cuore degli sportivi e dei mantovani. Lo ricorderemo e faremo presto qualcosa - ha sottolineato il primo cittadino Mattia Palazzi - in modo che Mantova non dimentichi una storia bella, di orgoglio e tenacia. Inoltre, vorremmo intitolargli una via o una piazza della città'.