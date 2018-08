Emergenza legionella sta rientrando

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - "Negli ultimi cinque giorni non sono stati segnalati nuovi casi di legionella a Bresso e questo, con tutte le cautele del caso, ci fa ben sperare che l'emergenza stia rientrando. Dei 52 casi, poi, ad oggi registrati, 45 pazienti fortunatamente si sono ristabiliti e sono stati dimessi dagli ospedali". Lo ha comunicato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

"Da quando è partito l'allarme legionella a Bresso - ha sottolineato l'assessore - non era mai trascorso un arco di tempo cosi' lungo senza nuove segnalazioni. Questo ci fa sperare che la curva epidemica sia in discesa o quantomeno stabile".

"Continua - ha aggiunto Gallera - il lavoro dei tecnici dell'Ats Milano, della Direzione Generale Welfare e degli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità. Una task force che sta mappando tutto il territorio senza escludere alcuna ipotesi". "L'obiettivo è quello di riuscire a trovare la fonte del contagio nel più breve tempo possibile e dare risposte certe ai cittadini".