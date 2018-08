El Mundo: Real vuole denunciare l'Inter

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - Real Madrid coinvolto suo malgrado nella vicenda legata al possibile addio di Luka Modric. Il giocatore interessa molto all'Inter e, a tal proposito, il Mundo deportivo fa notare che il club nerazzurro è monitorato dall'Uefa per il fair-play finanziario, pertanto non sarebbe in grado di concludere l'acquisto del giocatore croato, che ha una clausola da 750 milioni. L'idea dei dirigenti interisti sarebbe quella di acquisire Modric con una nuova formula: pagare subito 15 milioni per il prestito oneroso e 20 per il riscatto del cartellino. Cifre che - secondo quanto scrive il giornale spagnolo - il Real Madrid considera assolutamente ridicole. Il Mundo rileva che i proprietari cinesi dell'Inter vogliono investire denaro attraverso sponsorizzazioni delle proprie aziende, in modo da portare Modric alla firma; una strategia, questa, che sarebbe vietata, perché considerata doping finanziario. L'intenzione del Real Madrid, dunque, è di denunciare all'Uefa le manovre irregolari dell'Inter.