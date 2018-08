Camion travolge tre persone, sono gravi

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - Un grave incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 18.30, sulla statale Paullese all'altezza di Vigliano, frazione di Mediglia (Milano). Tre giovani, scesi dall'auto per la constatazione di un piccolo incidente che li vedeva coinvolti, sono stati travolti da un camion che sopraggiungeva sul posto. I tre feriti, fra i 20 e i 30 anni, sono stati trasferiti tutti in ospedale in codice rosso dai soccorritori del 118: uno in elicottero al San Gerardo di Monza, uno al San Raffaele con automedica e l'ultimo al San Donato in ambulanza. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di San Giuliano.