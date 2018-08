Atalanta, domenica altra amichevole

(ANSA) - BERGAMO, 7 AGO - Altra amichevole d'allenamento (non ufficiale) per l'Atalanta fra andata e ritorno di Europa League.

Come già accaduto sabato 28 luglio, due giorni dopo il 2-2 al Mapei Stadium col FK Sarajevo, con la sgambata contro la Virtus Bergamo (3-0: Djimsiti, Pasalic e Zapata), anche in mezzo al doppio confronto del terzo turno di qualificazione con l'Hapoel Haifa (giovedì 9 l'andata alle 18 italiane in Israele, alle 20 del 16 il ritorno) l'allenatore Gian Piero Gasperini ha programmato una partita in cui verosimilmente schiererà le riserve di coppa. Domenica 12 agosto, alle 17.30, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia l'avversario sarà un'altra squadra di serie D, il Rezzato.