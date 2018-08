Incendio tetti, 3 famiglie evacuate

(ANSA) - VARESE, 6 AGO - Tre famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni a causa di un incendio che, nella tarda serata di ieri, è divampato tra i tetti di alcuni palazzi del centro di Luino (Varese), distruggendo un'abitazione. Per cause ancora in fase di accertamento le coperture di due stabili sono andate a fuoco, distruggendo un'abitazione all' ultimo piano di uno degli edifici e circa 300 mq di tetto. Sul posto sono intervenuti sei mezzi dei vigili del fuoco di Luino, Laveno e Gallarate e Varese che, dopo qualche ora di lavoro hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Gli edifici maggiormente danneggiati sono stati dichiarati momentaneamente inagibili.