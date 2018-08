G.Singer a Milanello poi a Casa Milan

(ANSA) - MILANO, 6 AGO - Con la visita a Milanello è cominciata la giornata di full immersion rossonera di Gordon Singer, che assieme al padre Paul (FOTO) guida il fondo statunitense Elliott, nuovo proprietario del club dopo il default del cinese Li Yonghong. Lo hanno accolto nel centro sportivo il presidente del Milan Paolo Scaroni e Leonardo, direttore generale dell'area tecnico-sportiva. Il programma di Gordon Singer prevede in seguito una visita a Casa Milan, dove alle 16.30 verrà presentato alla stampa Paolo Maldini, tornato dopo 9 anni a far parte della società rossonera come Direttore sviluppo strategico area sport. In serata il manager, a capo dell'ufficio londinese di Elliott, dovrebbe incontrare anche l'allenatore Rino Gattuso, di ritorno nel pomeriggio in Italia con la squadra dopo la tournée statunitense.