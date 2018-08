Tensione nella moschea di viale Jenner

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - Momenti di tensione si sono registrati anche questa sera a Milano, nella storica moschea di viale Jenner. All'interno della comunità, in subbuglio da diversi giorni per il licenziamento di un imam egiziano di 47 anni, è scoppiato infatti un altro litigio. Mentre all'interno si discuteva animatamente, due uomini sono usciti fuori dall'istituto e sono arrivati alle mani scambiandosi qualche cazzotto. Entrambi sono stati portati in ospedale dai soccorritori del 118 in codice verde, uno al Fatebenefratelli e uno al Sacco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, avvertiti dai residenti di viale Jenner che si sono rivolti sia alle forze dell'ordine che all'ANSA.

"Siamo esasperati - ha detto Luca Tafuni del Comitato Jenner Farini - perché ogni sera c'è una rissa. Prima o poi ci scappa il morto. Chiediamo - ha concluso - l'intervento del ministro Matteo Salvini".(ANSA).