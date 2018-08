Repubblica Dominicana al Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - Non era mai stata presente in nessuna edizione, ma quest'anno - da oggi 5 agosto a giovedì 9 - al Salone delle Nazioni la Repubblica Dominicana sarà l'ospite d'onore al Milano Latin Festival in corso ad Assago.

E' stata ricreata - spiegano gli organizzatori - l'atmosfera della Piazza Taina - 'recinto degli indigeni' o "piazza Cerimoniale del Taíno' - centro di attrazione dell'epoca preispanica, che oggi è il più grande ed importante monumento precolombiano delle Antille, situato nel centro dell'isola di Santo Domingo. Il programma della Settimana prevede cinque giorni intensi di eventi, che si aprono alle 19 con lo spettacolare Carnaval Dominicano. Lunedì sarà proposto 'Dal folklore alla bachata', stage su questa danza; martedì la rappresentazione 'Anacaona princesa del caraibe'; mercoledì il cinema dominicano e giovedì una conferenza sul turismo nell'isola.