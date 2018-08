Paolo VI, primo Papa in aereo

(ANSA) - PONTE DI LEGNO, 5 AGO - Un uomo dallo sguardo "mite e profondo" secondo il Vescovo di Brescia, mons.Pierantonio Tremolada; un Papa che "resterà nella storia" secondo il cardinale Giovan Battista Re; un "costante punto di riferimento" per la sua famiglia secondo il nipote Fausto Montini. La figura di Papa Paolo VI è stata illustrata sotto diversi aspetti nella serata intitolata "Da Concesio a San Pietro", organizzata dall'Associazione Pontedilegno-MirellaCultura come apertura della rassegna "Una montagna di cultura…la cultura in montagna".

L'incontro - coordinato da Enrico Castelli - si è snodato attraverso un esame della figura del Pontefice bresciano, benedettino mancato (in ragione di una salute cagionevole) e poi giovane prete in grado di imporre la sua personalità con ruoli sempre crescenti in Vaticano prima di approdare al vertice della Chiesa di Milano, anticamera dell'ascesa al soglio pontificio.