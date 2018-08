Ciclista ha malore in Parco Ticino,salvo

(ANSA) - MILANO, 5 AGO - Un ciclista che stava compiendo un'escursione in mountain bike nel Parco del Ticino ed è stato colto da un malore è stato salvato dai carabinieri che, per rintracciarlo, hanno fatto alzare in volo un elicottero. L'uomo è così stato soccorso e portato in salvo. Le sue condizioni non erano comunque preoccupanti. E' accaduto ieri pomeriggio (ma è stato riferito oggi) quando, intorno alle 17.30, la centrale operativa del Comando provinciale di Milano ha ricevuto una telefonata dall'uomo, infermiere milanese, che si era perso rendendosi anche conto di avvertire un malore. Le ricerche sono cominciate subito nella zona di Motta Visconti (Milano) da parte dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso (Milano) ma per trovare il ciclista nell'intrico della vegetazione è stata necessaria la visuale da un elicottero. Così l'uomo è stato individuato e quindi poco dopo raggiunto dai soccorritori del 118, ma non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.