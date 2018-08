Donna scompare da 7 giorni nel Bresciano

(ANSA) - BRESCIA, 4 AGO - Una donna, Manuela Bailo residente a Nave, in Valtrompia nel Bresciano, è scomparsa da una settimana. Sabato scorso è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza interne all'appartamento dove vive con l'ex fidanzato e poi fino a lunedì sera ha comunicato con lo stesso ragazzo e con la madre solo via sms. Il suo telefono risulta spento da quel momento. Sabato aveva detto che avrebbe trascorso il week end in una zona del Lago di Garda, dove però non è mai arrivata. Lunedì non si è presentata al lavoro spiegando di avere la bronchite diagnosticata dal medico di base che però ha riferito di non averla mai vista. Manuela Bailo ha mandato l'ultimo sms all'ex fidanzato la sera di lunedì scorso dicendo di essere da un'amica che però non l'ha mai incontrata. Indagano i carabinieri che non escludono alcuna ipotesi. La madre Patrizia aspetta notizie: "Spero abbia fatto un colpo di testa lei e non lo abbiano fatto altri. Non si sarebbe mai allontanata senza dire nulla".