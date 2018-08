Arrestato rapinatore di farmacie

(ANSA) - MILANO, 4 AGO - Un sessantenne milanese è stato individuato dalla polizia come l'autore di sei rapine a farmacie nel capoluogo lombardo. L'uomo è stato arrestato in esecuzione di una custodia cautelare per colpi compiuti a marzo e settembre 2017 e febbraio, marzo, aprile, maggio 2018, dei quali cinque nella medesima rivendita in zona Mecenate.

Le indagini sono state effettuate dal Commissariato Mecenate analizzando le modalità delle sue azioni che hanno delineato un suo comportamento seriale. Il presunto rapinatore, C.E., residente a Milano e con piccoli precedenti, utilizzava sempre il medesimo modus operandi: attendeva per alcuni minuti all' esterno della farmacia per poi entrare in azione nel momento più opportuno. Si occultava la testa con il cappuccio di una felpa e chiedeva l'incasso simulando un'arma con una mano in tasca. Agli agenti hanno colpito le caratteristiche del rapinatore, chiamato 'Oldman' per la corporatura, il tremolio delle mani, l'andatura approssimativa, l'arcata dentale inferiore mancante.