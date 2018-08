Vescovo Tremolada ricorda Paolo VI

(ANSA) - MILANO, 3 AGO - Dedicato quest'anno anno alla figura di Paolo VI, si apre domani a Pontedilegno il festival culturale "Una montagna di cultura...la cultura in montagna".

Tra concerti, tavole rotonde e dibattiti, gli appuntamenti proseguono per tutto il mese di agosto, per culminare il 22 con la proclamazione del vincitore del premio nazionale di poesia Pontedilegno 2018.

Domani, 4 agosto, intervengono nella chiesa parrocchiale (ore 21) il vescovo di Brescia, monsignor Antonio Tremolada, il cardinale Giovan Battista Re e il nipote di Paolo VI, Fausto Montini. La figura di Paolo VI sarà ricordata in un incontro intitolato "Da Concesio a San Pietro". Concesio, il suo paese d'origine nel Bresciano, riguarda il Montini giovane e l'ambito familiare - quello durante il quale ci fu una lunga frequentazione di Ponte di Legno - mentre San Pietro è l'epilogo, con un Pontificato ricco di momenti forti. che, però, è stato rivalutato appieno solo ad anni di distanza. In mezzo il Montini della Curia romana e quello "milanese".