Bloccato in Cina da 8 mesi: presidio

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Sono arrivati in pullman dalla Bergamasca davanti alla sede del Consolato cinese di Milano gli amici e i familiari di Valentino Sonzogni, imprenditore italiano che da otto mesi è trattenuto in Cina con un divieto di espatrio dopo un provvedimento del fisco cinese che gli attribuisce una presunta evasione fiscale di 4 milioni di euro. L'appello alle diplomazie di Italia e Cina è di "sbloccare" al più presto la situazione, in modo che possa finalmente tornare a casa. "Valentino sta vivendo una situazione molto dura, sia dal punto di vista economico sia da quello psicologico. È bloccato in Cina, ha il passaporto ma non può lasciare il Paese. Dopo otto mesi non vediamo una via d'uscita.

Il suo sembra un esilio forzato", spiega Alessandro Sonzogni, il fratello. "Valentino è vittima di una truffa che sta distruggendo ogni aspetto della sua vita. Chiediamo alle autorità cinesi che ponga fine a questa misura restrittiva della sua libertà personale", hanno affermato i manifestanti.