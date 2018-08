Ricerca, Politecnico primo per finanziamenti

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Con oltre 100 milioni in quattro anni e mezzo, il Politecnico di Milano è al primo posto nella classifica delle università italiane per finanziamenti alla ricerca, nell'ambito del programma europeo Horizon 2020. I finanziamenti, si legge in una nota del Politecnico, riguardano complessivamente 234 progetti in tutto che spaziano dai big data per la diagnosi del cancro ai sistemi di smart manufacturing, dalla fotonica per il monitoraggio del trauma celebrale agli edifici intelligenti.

Ai fondi dal programma Horizon 2020 si aggiungono i 26 milioni dal Consiglio Europeo della Ricerca (Erc), destinati a 23 progetti eccellenti premiati per la capacità di distinguersi in ambiti di frontiera. Di questi, tre sono condotti da giovanissime ricercatrici che hanno scelto di rientrare in Italia e di svolgere al Politecnico le loro ricerche.