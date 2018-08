Operato dopo appello sui social, intervento ok

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Tutto è nato sui social, e sui social Salvatore Pezzano ha voluto ringraziare oggi chi lo ha aiutato a risolvere un problema che metteva in serio pericolo la sua vita. Il 19enne aveva fatto un appello tramite Instagram per trovare qualcuno che lo operasse, perché sembrava troppo complicato intervenire su quella lussazione che aveva avvicinato una clavicola all'aorta. Ma alla fine tutto è andato bene, e il giovane ha postato su Instagram (il suo nick è s.p.1.0) e su Facebook la sua gioia e il suo ringraziamento al dottor Alessandro Castagna dell'Humanitas di Milano.

"Non so che parole usare - ha scritto Salvatore - un incubo che finisce! È partito tutto dal web... grazie a tutti voi che avete fatto sì che il messaggio potesse arrivare alla persona giusta! Una decisione presa martedì mattina e stamattina operato".

Il 19enne ha raccontato i suoi dubbi ("ho pensato... e se tutto va male e non mi risveglio?") e poi ha ringraziato "tutti coloro che mi hanno aiutato a diffondere il messaggio, grazie al prof Castagna che mi è stato vicino e mi ha aiutato in tutti i modi e grazie soprattutto all'equipe che mi ha operato". Come lo stesso Salvatore ha raccontato, molti temevano il peggio: "Me ne sono sentite dire tante... che sarei rimasto disabile, che ci sarei rimasto sotto i ferri o che nel caso migliore avrei perso il braccio, ma sapete cosa rispondo io? Che a tutto c'è rimedio" ha concluso il ragazzo nel suo post. "Non bisogna mai arrendersi, mai mollare, mai perdere la speranza".

(ANSA).