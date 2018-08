Milano Latin Festival, ancora 7 concerti

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Sono sette i concerti, dal 2 al 12 agosto, per chiudere "alla grande", che propone ancora il Milano Latin Festival ad Assago, manifestazione lunga ben 66 giorni che termina il 18 del mese.

Il 2 è il turno dei Chiclete com Banana, sin dagli anni '80 uno dei più famosi gruppi brasiliani di musica axé. Domani tocca alla Maxima 79, una delle migliori band di salsa a livello mondiale, mentre sabato la musica da ascoltare dal vivo sarà quella del Grupo Niche, storico complesso colombiano. Giovedì 9 agosto per la prima volta sul palco della rassegna salirà Sebastiàn Yatra, l'artista latin urban-pop fra i più popolare; venerdì 10 agosto arriverà la cantante ecuadoriana Mirella Cesa, la 'Reina del Andipop'. Gli ultimi due concerti della quarta edizione del Latin Festival saranno delle orchestre ufficiali del Festival: il 12 agosto la Perucha Orquestra e venerdì 17 la Mercadonegro Orquestra, che ha creato un nuovo stile nel genere musicale salsero.