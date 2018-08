Milan: visite Higuain, cori e applausi

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Applausi e cori per Gonzalo Higuain, letteralmente circondato da una cinquantina di tifosi del Milan all'ingresso della clinica La Madonnina dove si sottoporrà alle visite mediche, ultimo passaggio prima della firma del contratto con il club rossonero. La sicurezza non è riuscita a contenere la piccola folla di sostenitori, che ha inseguito l'auto su cui viaggiava l'attaccante fin dentro il cortile della clinica, attorniando il giocatore, e scandendo il coro 'Siam venuti fin qui per vedere segnare Higuain'. Dal canto suo l'argentino ha sorriso e firmato qualche autografo. In mattinata sono previste le visite mediche per Mattia Caldara, l'altro giocatore proveniente dalla Juventus nell'ambito della maxi operazione fra i due club, in arrivo dagli Stati Uniti.