Lite tra egiziani,uno preso a martellate

(ANSA) - MILANO, 2 AGO - Uno è stato colpito alla testa con un martello ed è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni e l'altro è stato ferito con una coltellata al torace ma non desta preoccupazioni. E' il bilancio di una violenta lite avvenuta all'alba di oggi in un cortile condominiale, in Giambellino a Milano tra tra due egiziani che vivono nella stessa palazzina.

I due incensurati e regolari, rispettivamente di 34 e 43 anni sono stati stati trasportati, il più giovane in codice giallo al San Paolo e l'altro in codice rosso al San Carlo per una frattura ossa del cranio. Quest'ultimo, ora in prognosi riservata, da quanto riferito, sarebbe stato accompagnato da alcuni cittadini che lo hanno trovato in strada. Sul posto, oltre agli uomini del 118 che hanno soccorso il 34enne che si trovava nel suo appartamento, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Porta Magenta e del Nucleo Radiomobile di Milano.