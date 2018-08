Giochi'26: plauso Alessandro Benetton

(ANSA) - TREVISO, 2 AGO - "La scelta del Coni di una candidatura unitaria Cortina-Milano-Torino è innovativa, invita a realizzare costruttive sinergie e rappresenta perciò una bella notizia per Cortina, per il Veneto e per lo sport italiano". Lo afferma il presidente della Fondazione per i Mondiali di sci 2021 a Cortina, Alessandro Benetton, commentando la scelta del Coni per i Giochi sulla neve del 2026. "A Cortina - aggiunge - stiamo lavorando assiduamente per realizzare al meglio i Campionati del Mondo di Sci alpino 2021 per i quali avremo impianti moderni e piste che il mondo ci invidia. Poter ospitare 4 discipline dei Giochi Olimpici invernali sarebbe così una naturale continuità e un ulteriore volano di crescita ed investimenti". "Auspichiamo dunque si possano creare tutte le condizioni affinchè l'organizzazione di questo straordinario progetto possa essere assegnato al nostro Paese", conclude Benetton.