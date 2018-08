Smog, a Milano nasce l'Area B

(ANSA) - MILANO, 1 AGO - Milano a partire da gennaio avrà un'Area B, una zona a traffico limitato per i veicoli più inquinanti che corrisponderà a quasi tutto il territorio cittadino (72%). E' questo il nome che la giunta di Palazzo Marino ha deciso di dare alla Lez, la Low emission zone, un provvedimento già annunciato mesi fa ma che prenderà il via ufficialmente il 21 gennaio del 2019. Il nome e il provvedimento sono stati illustrati in commissione dall'assessore alla Mobilità e Ambiente, Marco Granelli. L'Area B si aggiungerà all'Area C, la zona a traffico limitato del centro città, già attiva dal 2012.

Il divieto di accesso in Area B per i veicoli più inquinati (benzina euro 0, Diesel euro 0,1,2,3) sarà dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, esclusi i festivi. Dall'1 ottobre del 2019 scatterà lo stop anche per i Diesel euro 4.

L'Area B, come già era stato annunciato, sarà presidiata da 185 telecamere piazzate in altrettanti varchi: a gennaio ne saranno accese circa una dozzina.