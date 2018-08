Giorgetti,sostegno Giochi se città unite

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Il Governo ribadisce il sostegno alla candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026 a condizione, però che Torino, Milano e Cortina non facciano passi indietro.

Il sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento davanti alle commissioni Istruzione e Cultura di Camera e Senato ha definito "apprezzabile lo sforzo del Coni e del presidente Giovanni Malagò per dare una proposta unitaria e credibile. Ed il Governo si riserva di valutarla". Il Governo "sostiene la candidatura se le città interessate rinunciano a una parte significativa di ambizioni".