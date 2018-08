Giochi'26: l'augurio di Carraro

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - "Nessuno organizza le Olimpiadi senza l'appoggio del governo. Faremo di tutto per sostenere la candidatura italiana alle Olimpiadi. Al governo spetta decidere, la speranza è quella che venga approvato un progetto che potrà essere molto utile al Paese". A sostenerlo è il membro Cio Franco Carraro, intervenuto oggi al Consiglio nazionale del Coni alla discussione che ha anticipato il voto di delibera alla candidatura unitaria dell'Italia alle Olimpiadi invernali del 2026. A sostegno del progetto, anche l'altro membro Cio presente, Mario Pescante: "Poche volte come questa volta ho sentito l'orgoglio di fare parte di questa famiglia - ha precisato l'ex presidente del Coni - Siamo usciti da una situazione complicatissima, dovuta al passato per una candidatura respinta da Monti e poi per il no a Roma 2024. Ora possiamo dare una scossa al Paese, questo studio dossier, anche se confezionato in pochi giorni, è stupefacente".