Fondazione Moretti, sede in un convento

(di Andrea Cittadini) (ANSA) - BRESCIA, 31 LUG - "E' un atto di amore e di gratitudine verso la nostra terra, la Franciacorta" spiega Vittorio Moretti, presidente di Holding Terra Moretti, presentando il suo ultimo progetto. La sede della Fondazione Vittorio e Mariella Moretti sarà all'interno del Convento della Santissima Annunciata sul Monte Orfano, a Rovato, nel Bresciano.

La struttura, fondata nel 1449, è stata presa in gestione dalla famiglia titolare, tra le altre, delle etichette Bellavista e Contadi Castaldi, due nomi pregiati di vini Franciacorta. "In questo luogo simbolo già da trent'anni ci prendiamo cura delle vigne storiche che si snodano lungo i suoi pendii. Ora, con l'Ordine dei Servi di Maria, abbiamo raggiunto un accordo che ci permetterà di prenderci cura per i prossimi dieci anni l'intero convento, dando così ad esso nuova vita e nuovo futuro" ha spiegato la famiglia Moretti.

La Fondazione si propone di promuovere i valori che custodiscono questa porzione di terra bresciana celebre in tutto il mondo per la qualità del "bollicine". "La Fondazione e il desiderio diventato realtà di prenderci cura per i prossimi dieci anni del convento è l'espressione matura dell'amore che unisce la mia famiglia a questo luogo e alla Franciacorta. Promuovendo i valori che ne costituiscono l'identità" ha rimarcato Vittorio Moretti. Padre Lino Pacchin, padre provinciale per Lombardia e Veneto dell'Ordine dei Servi di Maria, ha sottolineato: "La prospettiva che si apre, con la gestione da parte della Fondazione, è quella di valorizzare le caratteristiche spirituali e artistiche del convento, con lo sguardo al futuro".