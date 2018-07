Contraccettivi, Gallera: nessun impegno

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - "Non c'è nessun impegno da parte della Giunta a distribuire preservativi gratis". Lo spiega l'assessore regionale lombardo al Welfare, Giulio Gallera, dopo l'approvazione in Consiglio regionale di un ordine del giorno presentato dal Pd che tra gli altri punti prevede la distribuzione di contraccettivi gratis nei consultori della Lombardia ai giovani under 24. "Tutti gli ordini del giorno alla manovra di assestamento di bilancio presentati in materia di Sanità, sono stati accolti modificando la dicitura 'impegna' con 'invita' nel testo" e "nell'ambito e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Quindi anche questo è un invito che valuteremo, come tutti gli altri", ha chiarito Gallera all'ANSA.

"Posto che la prevenzione dalle malattie trasmissibili sessualmente è fondamentale, francamente se dare gratuitamente o meno preservativi che costano pochi euro, mi sembra l'ultimo dei temi da cogliere".