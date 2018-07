Casinò Campione chiuso da venerdì

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Il Casinò di Campione è chiuso da venerdì scorso quando sono arrivati i commissari liquidatori per cominciare le procedure in seguito all'istanza di fallimento. In quel momento nella casa di gioco c'erano anche dei clienti che sono stati fatti uscire. Alle 14 il casinò è stato sigillato .

"Io ho cercato di avvisare la nostra clientela abituale, ma sono molti quelli che continuano ad arrivare perché sono all'oscuro di tutto - ha detto Alessandra Bernasconi, responsabile marketing del casinò - una delle prime cose che ho fatto è stato recarmi personalmente in albergo ad avvisare dei nostri giocatori arrivati dall'estero".

Da venerdì i lavoratori stanno attuando dei sit-in anche nella piazza del comune di Campione. "Il clima tra i dipendenti è di disperazione - ha aggiunto la responsabile marketing - ci stanno ovviamente guadagnando le altre case di gioco, come quelle di Lugano e di Mendrisio che a quanto mi risulta hanno addirittura richiamato a lavoro dei dipendenti licenziati in precedenza".