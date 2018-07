Aveva 195 kg di droga in box, arrestato

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - I carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni e hanno sequestrato 195 chili di droga tra hashish, marijuana, cocaina e Mdma, il principio attivo dell'ecstasy, nascosti in un box in via Altaguardia, a Milano, a pochi metri dall'università Bocconi. Alle 20 di ieri i militari del nucleo Radiomobile hanno controllato l'uomo già noto per reati di droga che era appena uscito da un box nella via. Nella sua auto c'era un forte odore di marijuana ma nessuna traccia della sostanza. Hanno però scoperto un mazzo di chiavi nella vettura che ha consentito di aprire il box: dentro c'erano 155 chili di hashish, 250 grammi di hashish liquido, 40 chili di marijuana, 40 grammi di coca, 40 grammi di mdma, materiale per il confezionamento, una piccola serra per la coltivazione di marijuana e 80mila euro contanti.