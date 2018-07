Micam, pubblico europeo e amante lusso

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - È europeo, interessato alle calzature femminili e sensibile al lusso. Questo l'identikit del visitatore di Micam, la manifestazione internazionale dedicata al mondo della calzatura che si svolgerà dal 16 al 19 settembre 2018 a Fiera Milano a Rho che, per migliorare l'offerta e i servizi proposti durante l'evento, ha strutturato un' analisi dei visitatori delle ultime sei edizioni.

Visitatori che nell'ultima edizione sono stati per l'86% europei seguiti da Asia 10%, Nord America 2%, Africa e Australia 1%. In Europa i primi due Paesi con maggiore partecipazione, dopo l'Italia, sono Spagna e Germania, mentre il Giappone (21,3%) continua a precedere la Cina (18,9%) per quanto riguarda i visitatori asiatici. Il trend delle ultime 6 edizioni evidenzia un aumento di visitatori provenienti dalla Russia (+71,5% in sei edizioni) e dall'Ucraina (+32,9%). A loro Micam dedicherà specifici programmi di accoglienza ed intrattenimento.