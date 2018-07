Ditta inadempiente, tolto appalto strade

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori, interventi richiesti dal Comune mai realizzati o effettuati solo parzialmente, inadempienze sul fronte della sicurezza dei lavoratori, oltre che amministrative. E' per questo che il Comune di Milano ha deciso di rescindere il contratto con un'azienda che, nel luglio 2017, si era aggiudicata uno dei lotti dell'appalto di manutenzione ordinaria delle strade cittadine per alcuni Municipi.

"Quelli di manutenzione ordinaria delle strade - spiega l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli, firmatario della delibera approvata in Giunta per rescindere il contratto - sono appalti fondamentali per la città. Si tratta dei cosiddetti interventi 'a chiamata' per riparare le buche, i cedimenti, i marciapiedi sconnessi. Opere che devono essere realizzate con puntualità e a regola d'arte".

I lavori erano stati assegnati all'impresa CO.RES. nel luglio 2017 per una durata di 730 giorni e un importo di oltre 1 milione di euro.