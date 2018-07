Theresa May in vacanza a Sirmione

(ANSA) - BRESCIA, 28 LUG - Il primo ministro britannico, Theresa May, da oggi è in vacanza a Sirmione, sulla sponda bresciana del Lago di Garda.

È arrivata nella località attorno all'ora di pranzo ed è stata accolta dai vertici dell'amministrazione comunale.

Per Theresa May si tratta di un ritorno a Sirmione dove già aveva trascorso un periodo di vacanza l'estate scorsa.