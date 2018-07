Motociclista 35enne muore nel Pavese

(ANSA) - PAVIA, 28 LUG - Un 35enne è morto in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Montebello della Battaglia (Pavia). L'uomo era alla guida della sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato frontalmente contro un'auto che procedeva in senso opposto guidata da 20enne.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che non hanno potuto che constatare la morte del 35enne.

L'automobilista è stato trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia in condizioni non gravi. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente.