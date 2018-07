Milano, arrivano Ecoisole per RAEE

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Si potenzia la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici in città: Milano "adotta" l'EcoIsola.

Amsa, in partnership con Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), ha realizzato un progetto sperimentale per semplificare ancora di più il corretto conferimento di lampadine a risparmio energetico e neon, vecchi caricabatterie, ferri da stiro, phon, radioline, smartphone e altri piccoli elettrodomestici e apparecchiature elettroniche non più funzionanti. Per un anno, fino a luglio 2019, sono state posizionate quattro Ecolsole in altrettante aree della città.

L'EcoIsola è un cassonetto intelligente interamente automatizzato. Per utilizzarlo l'utente deve strisciare nell'apposita fessura la Carta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria) quindi selezionare il tipo di rifiuto che intende conferire, inserendolo successivamente all'interno dello sportello dedicato che si aprirà automaticamente.