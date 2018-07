Il ricordo di Paulina Calahorrano

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Direzione e lavoratori del Milano Latin Festival si uniscono alle celebrazioni in ricordo di Paulina Calahorrano, l'artista ecuadoriana scomparsa in un incidente stradale il 30 maggio 2018 e che tante volte, negli anni scorsi, si era esibita sul palco di Assago.

Domattina a partire dalle 9 al Centro Sportivo Arca, di via del Cardellino 15, nel capoluogo lombardo musicisti, cantanti, artisti, presentatori, gruppi di danza, associazioni ed istituzioni che hanno accompagnato la sua carriera artistica, si riuniranno per una giornata in suo ricordo.di Paulina.

Il 10 agosto al Milano Latin Festival di Assago, in occasione dei festeggiamenti per la giornata dedicata all'Ecuador, sarà dedicato uno speciale momento di ricordo a Paulina Calahorrano, un'artista - viene ricordato - a tutto tondo che amava moltissimo la musica.